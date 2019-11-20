رياضة | بعد تدريب توتنهام.. ماذا يفعل جوزيه مورينيو أمام عمالقة الدوري الإنجليزي؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تدريب توتنهام.. ماذا يفعل جوزيه مورينيو أمام عمالقة الدوري الإنجليزي؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للتدريب مجددًا في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي وذلك عبر بوابة نادي توتنهام هوتسبير، والذي أعلن اليوم الأربعاء التعاقد مع المدرب المُلقب بـ"السبيشيال وان" لقيادة الفريق حتي موسم 2022-2023 خلفًا للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والذي رحل عن تدريب الفريق بعد سلسلة من النتائج المُخيبة هذا الموسم.

وتعد هذه التجربة التدريبية الثالثة لـ"مورينيو" في الدوري الإنجليزي، حيث سبق وتولي قيادة فريق تشيلسي في ولايتين سابقتين، كما قاد فريق مانشستر يونايتد في آخر محطاته التدريبية من 2016 وحتي 2018، قبل أن يعود للبريميرليج مجددًا لقيادة فريق توتنهام هوتسبير خلال الموسم الحالي.

وتنتظر جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد مواجهات قوية ضد مدربي الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي، حيث يضم "البريميرليج" مجموعة مميزة من المدربين أصحاب الأسماء اللامعة في عالم التدريب، وأبرزهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي والفائز بالدوري الموسم الماضي، والألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، بالإضافة لبرندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وأوناي إيمري مدرب آرسنال، وبلجريني مدرب وست هام.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات "مورينيو" ضد مدربي الدوري الإنجليزي الكبار:-

1- جوارديولا:

تقابل جوزيه مورينيو مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي في 22 مباراة سابقة، فاز المدرب البرتغالي في 5 مباريات، وخسر 10 مباريات، بينما تعادل المدربين في 7 مباريات، سجل لاعبو الأندية التي دربها "السبشيال وان" 25 هدفًا، واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

2- يورجن كلوب:

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التقي جوزيه مورينيو مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي في 10 مواجهات سابقة، فاز في مباراتين، وخسر في 4 مباريات، وتعادل في مثلها، سجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

3- أوناي إيمري:

مدرب أرسنال الحالي أوناي إيمري التقي مع جوزيه مورينيو في 6 مباريات سابقة، فاز المدرب البرتغالي في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر أي مباراة، سجل لاعبو "مورينيو" 17 هدفًا، واستقبلت شباكه 8 أهداف.

4- برندان رودجرز:

مدرب ليفربول وتشيلسي السابق برندان رودجرز المدير الفني الحالي لفريق ليستر سيتي التقي مع جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الجديد في 6 مباريات، فاز في 4 مباريات، وتعادل في مباراتين، ولم يخسر المدرب البرتغالي أي مباراة، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

5- مانويل بيلجريني:

مدرب وست هام يونايتد مانويل بيلجريني سيكون أول مدرب يواجه جوزيه مورينيو في مهمته الجديدة مع توتنهام، وذلك في مباراة الفريقين يوم السبت القادم، وتقابل المدربين في 14 مباراة سابقة، فاز المدرب البرتغالي في 7 مباريات، وخسر 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما.