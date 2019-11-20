رياضة | وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وسط الانتقادات والسخرية.. مورينيو يبدأ في تطوير توتنهام ويحدد 5 صفقات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر رسميا تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق لمدة 4 مواسم قادمة حتى عام 2023.

إقالة بوتشيتينو من تدريب توتنهام

وكان نادي توتنهام قد قرر أمس الثلاثاء إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب الفريق من منصبه نظرا لسوء أداء ونتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

السخرية من تعيين مورينيو مدربا لتوتنهام

وواجه مورينيو سخرية كبيرة عقب قرار تعيينه كمدربا لتوتنهام خلال هذا الموسم وأنه سيفشل مع الفريق ولن يقدر على تحقيق طموح النادي.

مورينيو يبدأ خطط التطوير في توتنهام مبكرا

ولكننا مثلما تعودنا من "سبيشيال وان" فدائما يواجه الانتقادات والسخرية فور توليه تدريب أي نادي ولكنه تعود على خوض المنافسة ومفاجأة الجميع.

وسييدأ مورينيو أول خطط التدعيم في توتنهام بالحفاظ على نجوم الفريق القريبين من الرحيل وتجديد عقودهم مثل كريستيان إريكسن و هاري كين وبعض اللاعبين الذين يحتاجهم في خطته القادمة.

تدعيم بعض المراكز في الفريق

كما يرغب مورينيو في تدعيم بعض مراكز الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة مثل مركز قلب الدفاع ومركز الوسط.

ويستهدف مورينيو ضم بعض الأسماء إلى نادي توتنهام في الشتاء القادم مثل نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس وباولو ديبالا جناح يوفنتوس وبرونو فرنانديز لاعب سبورتنج لشبونة وناثان آكي لاعب بورنموث.

تشكيل توتنهام المتوقع تحت قيادة مورينيو

Advertisements

ومن المتوقع أن يكون تشكيل نادي توتنهام الفترة القادمة تحت قيادة مورينيو كالآتي:

حراسة المرمى: لوريس

خط الدفاع: فويث , ألدرفيريلد, فيرتونخين , بن ديفيس

خط الوسط: اندومبلي , ايريك داير , ديلي الي

خط الهجوم: سون , كين , لاميلا.

طموح توتنهام هذا الموسم تحت قيادة مورينيو

ويطمح نادي توتنهام خلال قيادة جوزيه مورينيو للفريق هذا الموسم في الحصول على مركز جيد في الدوري الإنجليزي الممتاز ليضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

كما يطمح مورينيو كالعادة إلى المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم والوصول إلى مراحل متقدمة من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

موعد أول مباراة لتوتنهام تحت قيادة مورينيو

وسيقود مورينيو نادي توتنهام في أول مباراة له يوم السبت القادم 23 نوفمبر ضد نادي وست هام يونايتد ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مركز نادي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي توتنهام في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.