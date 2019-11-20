كاسانو يصدم جماهير يوفنتوس بتصريح ناري

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

كشف النجم الإيطالي الدولي السابق "أنطونيو كاسانو" عن توقعاته بشأن الفريق الذي سيحقق لقب الدوري الإيطالي للموسم المقبل.



وتوقع كاسانو فوز الإنتر بلقب الدوري على حساب يوفنتوس، رغم تصدر الأخير لترتيب الكالتشيو.

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وقال كاسانو لشبكة "ريبابليكا" الإيطالية: "فريق الإنتر الحالي يذكرني بفريق يوفنتوس في بداية عهده مع كونتي، حينما كنت في ميلان، وقتها خسرنا اللقب".

وتابع: " في حالة إفتقاد يوفنتوس بعض النقاط، ومواصلة التهديد من الإنتر، أعتقد أن الإنتر قادر على إنتزاع اللقب".

وأضاف: " يمتلك اليوفي فريقاً قوياً يؤهله لتحقيق إسكوديتو، لكن إنتر الحالي قادر على إحداث المفاجأة".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب أندية الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة أمام الإنتر صاحب المركز الثاني، وذلك بعد مرور 12 جولة.