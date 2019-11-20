انت الان تتابع ألمانيا تسحق إيرلندا الشمالية بسداسية وتتصدر مجموعتها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تصدر المنتخب الألماني لكرة القدم مجموعته في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بعد فوزه الساحق على إيرلندا الشمالية بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تألق فيها نجم المانشافت سيرغي غنابري بتسجيله ثلاثية.
سجل سيرغي غنابري ثلاثية لصالح ألمانيا، المتأهلة سابقا، لتحول تأخرها بهدف إلى فوز ساحق 6-1 على إيرلندا الشمالية في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) ولتنهي مشوارها في التصفيات في صدارة المجموعة الثالثة.
وألغى غنابري تقدم مايكل سميث المفاجئ في الدقيقة الثامنة بتسديدة متقنة بعد أن استدار بجسده ليواجه المرمى في الدقيقة 19. وأضاف الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني بعد أن وضع ليون غوريتسكا ألمانيا في المقدمة في الدقيقة 43.
وأكمل الجناح البالغ عمره 24 عاما الثلاثية بعد مرور ساعة من زمن اللقاء ليواصل مسيرته الدولية الرائعة التي شهدت 13 هدفا في 13 مباراة قبل أن يسدد غوريتسكا من مسافة 20 مترا ليكلل مستواه المتميز بهدف آخر.
وأكمل يوليان براندت السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع لألمانيا، التي ضمنت التأهل يوم السبت الماضي بفوزها 4-صفر على روسيا البيضاء، وأنهت المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن هولندا صاحبة المركز الثاني التي سحقت إستونيا 5-صفر اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسحق إيرلندا الشمالية بسداسية وتتصدر مجموعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.