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ألمانيا تسحق إيرلندا الشمالية بسداسية وتتصدر مجموعتها

تصدر المنتخب الألماني لكرة القدم مجموعته في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، بعد فوزه الساحق على إيرلندا الشمالية بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي تألق فيها نجم المانشافت سيرغي غنابري بتسجيله ثلاثية.

سجل سيرغي غنابري ثلاثية لصالح ألمانيا، المتأهلة سابقا، لتحول تأخرها بهدف إلى فوز ساحق 6-1 على إيرلندا الشمالية في ختام تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) ولتنهي مشوارها في التصفيات في صدارة المجموعة الثالثة.

وألغى غنابري تقدم مايكل سميث المفاجئ في الدقيقة الثامنة بتسديدة متقنة بعد أن استدار بجسده ليواجه المرمى في الدقيقة 19. وأضاف الهدف الثالث في بداية الشوط الثاني بعد أن وضع ليون غوريتسكا ألمانيا في المقدمة في الدقيقة 43.

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وأكمل الجناح البالغ عمره 24 عاما الثلاثية بعد مرور ساعة من زمن اللقاء ليواصل مسيرته الدولية الرائعة التي شهدت 13 هدفا في 13 مباراة قبل أن يسدد غوريتسكا من مسافة 20 مترا ليكلل مستواه المتميز بهدف آخر.

وأكمل يوليان براندت السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع لألمانيا، التي ضمنت التأهل يوم السبت الماضي بفوزها 4-صفر على روسيا البيضاء، وأنهت المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن هولندا صاحبة المركز الثاني التي سحقت إستونيا 5-صفر اليوم.