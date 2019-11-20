شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن مشاركة رونالدينيو في بطولة «Teq ball» بالسعودية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، مشاركة النجم البرازيلي رونالدينيو في بطولة Teq ball القادمة بالمملكة. Advertisements ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي تويتر فيديو للنجم البرازيلي، وهو يعلن تواجده بالمملكة في البطولة القادمة لـ Teq ball. وقال رونالدينيو في الفيديو: «مرحبًا شعب المملكة العربية السعودية، أراك قريبا في بطولة Teq ball»

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