41 لاعبا خارج حسابات المنتخب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

كشف المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم إيرفي رينارد عن قائمة تضم 23 لاعبا لتمثيل الأخضر في كأس الخليج العربي الـ24 لكرة القدم التي تقام من 26 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر في قطر.

Advertisements

وركزت التشكيلة الجديدة على أبرز الأسماء التي لمعت مع الأخضر في آخر مواجهتين، واعتمدت بشكل كبير على الوجوه الشابة مع مزيج من أصحاب الخبرة.

ووضعت قرعة كأس الخليج العربي المنتخب السعودي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات عمان، والكويت، والبحرين.

وشهدت تشكيلة الأخضر خلال المشاركات الخمس الماضية «اليمن، سنغافورة، فلسطين، أوزباكستان، باراجوي» خروج 41 لاعبا من التشكيلة في فترة لا تتجاوز 70 يوما، وبالتحديد من لقاء السعودية واليمن 10 سبتمبر الماضي على استاد الملك عبدالله «الجوهرة المشعة» بجدة الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.