ابنة الأسطورة: والدي كان سيشعر بالفخر لنزال الدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت رشيدة علي، ابنة أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي «إن والدها كان سيشعر بالسعادة والفخر لو شاهد النزال التاريخي المرتقب على لقب الوزن الثقيل «نزال الدرعية التاريخي» الذي تستضيفه الرياض 7 ديسمبر المقبل».

وأضافت «عندما زار أبي المملكة العربية السعودية قبل 48 سنة، حظي باستقبال وترحيب كبيرين من أهلها، وتكررت زياراته حين كان يأتي لأداء مناسك الحج والعمرة».

وتحضر رشيدة إلى المملكة ضيفة شرف للمرة الثانية في بطولات الملاكمة العالمية، حيث سبق أن تواجدت العام الماضي في جدة، وسلمت بنفسها «كأس بطولة محمد علي كلاي» للملاكم كالوم سميث بعد أن هزم خصمه جورج جروفز في نهائي السوبر العالمي للملاكمة في الوزن المتوسط، وهو أول نزال كبير تستضيفه المملكة وبإشراف من الهيئة العامة للرياضة.