10 مكاسب للأخضر أمام باراجواي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

10 مكاسب حققها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال تجربته الودية أمام الباراجواي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف أمس الأول على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، استعدادا للمشاركة في كأس الخليج العربي «خليجي 24» المقررة في قطر خلال الأسبوع المقبل، والتي يبدأها الأخضر بمواجهة الكويت في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

حرص المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على الزج بعدد من الأسماء البديلة للوقوف على مستوياتهم قبل المشاركة في البطولة الإقليمية الشهيرة، بالتواكب مع تراجع الأخضر للمركز الثاني في مجموعته الرابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بعد فوز منتخب أوزباكستان على فلسطين بهدفين وقفزه لصدارة المجموعة بفارق نقطة واحدة.

مكاسب المنتخب السعودي أمام بارجواي