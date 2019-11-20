الاتحاد يستأنف قضية مصطفى وينتظر رعاة جددا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

رفعت إدارة نادي الاتحاد بصفة رسمية مذكرة استئناف للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم على ضوء حيثيات قرار اللجنة السابق القاضي برفض احتجاج الاتحاديين في مشاركة المصري أحمد مصطفى لاعب نادي أبها.

وكان الاتحاد استضاف فريق أبها على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وانتهى اللقاء بهزيمة الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

وعلى ضوء مشاركة اللاعب المصري بنظام اللاعبين المواليد احتجت إدارة نادي الاتحاد على مشاركته كونه مثل منتخب مصر لدرجة الشباب وهو ما يتنافى مع لائحة المحترفين المواليد في مادتها السابعة.

إلى ذلك، تنتظر إدارة نادي الاتحاد موافقة رابطة دوري المحترفين لوضع شعارات رعاة جدد على أطقم الفريق لاستكمال إجراءات التعاقد معها بعد توصلها لاتفاق مبدئي معها.

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وفي إطار تحديثات منشأة النادي أنشأت إدارة الحائلي ملعبا خاصا بفريق درجة البراعم، كما أنهت ثلاثة تصاميم تخص إنشاء مدرسة للبراعم وصالة خاصة للجمباز والألعاب القتالية وتطوير متحف النادي، حيث تم رفع التصاميم للهيئة العامة للرياضة لاعتمادها.

من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم تين كات هو رجل المرحلة الذي تعقد عليه الآمال للنهوض بالفريق وتجاوز مرحلته المفصلية الحالية.

وشدد على أن المدرب الهولندي لديه خلفية عن الفريق، وما يمر به من ظروف فنية للتعامل معها وفق خبراته المتراكمة، حيث سبق له أن استلم زمام أمور فرق كانت حالتها مشابهة لحالة فريق الاتحاد حاليا.

وأكد الحائلي لـ»مكة» أنهم منحوا سييرا الصلاحيات الكاملة قبل انطلاق الموسم الرياضي، حيث عمل مع الإدارات السابقة وفي ظروف صعبة نتج عنها تحقيق كأس ولي العهد 2017، ثم كأس خادم الحرمين الشريفين 2018، ونجح في قيادة الفريق للنجاة من الهبوط في دوري المحترفين.

وأضاف: أصر المدرب السابق على التعاقد مع الثنائي لويس خمينيز وإيمليانو فيتشيو وإبعاد غاري رودريقيز وسيكو سانوجو وجوناس دي سوزا بحجة أنهم يناسبون خططه الفنية الجديدة، وقال «شعرت أنه يبحث عن الإقالة والهروب من المسؤولية والاستفادة من مبلغ الشرط الجزائي في مواجهة الاتحاد والوحدة ضمن الجولة السابعة من الدوري من خلال تشكيلة اللقاء وتغييراته وتدخلاته الفنية غير المنطقية».

واختتم الحائلي بأنهم كمجموعة عمل قادرون على تخطي كبوة الفريق الحالية».