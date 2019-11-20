النصر يستنجد بهوساوي وخميس أمام الوحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالعزيز الأسمري - الرياض

استنجد مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرتغالي فيتوريا بالثنائي عوض خميس وعمر هوساوي، لتعويض غياب عبدالرحمن العبيد وعبدالله مادو في مباراة الفريق المقبلة أمام الوحدة الأحد المقبل، ضمن الجولة العاشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما أكدت التقارير الطبية حاجة الثنائي إلى 14 يوما للتعافي من الإصابات في عضلة الساق والركبة التي تعرضوا لها أثناء فترة التوقف مع المنتخب الأول، فيما يغيب عبدالله الخيبري المصاب في العضلة الخلفية، حيث يحتاج إلى قرابة 10 أيام وسيعوض غيابه أمام الوحدة مختار علي.

على صعيد آخر أكدت مصادر «مكة» أن إدارة النصر تسعى جاهدة لحسم ملف عقد البرازيلي بيتروس لتجديد عقدة لمدة عام ونصف كخطوة أولى قبل إنهاء الملفات العالقة، ويأتي أبرزها تجديد عقد المدرب البرتغالي فيتوريا الذي لا زال يرفض البت في الموضوع لعدم اتخاذه القرار النهائي بالبقاء في الشرق الأوسط أو العودة إلى أوروبا.

وعلى الصعيد نفسه لا تنوي إدارة النصر تقديم عرض للحارس وليد عبدالله الذي يدخل الفترة الحرة منتصف يناير، وينتهي عقده مع النصر نهاية الموسم لرغبتها في تطوير مستوى الحراسة، بوجود الحارس عبدالرحمن الشمري صاحب 20 عاما المنضم لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم.