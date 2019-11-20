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جدة - عمرو شويل Tazkarti .. تذكرتى توضح تفاصيل حضور نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة



أعلنت شركى تذكرتي عن تفاصيل وشروط حضور المشجعين فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة، التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجارى.

و اهابت الشركة السادة المواطنين بالتعاون و الالتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح و الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.

يواجه منتخب مصر الاولمبي تحت قيادة شوقى غريب المدير الفنى، نظيره كوت ديفوار على ملعب ستاد القاهرة، فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة المقبلة، فى نهائى بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة.





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Tazkarti .. تذكرتى توضح تفاصيل حضور نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة

كما يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الغاني لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع بالبطولة، فى الرابعة عصر الجمعة المقبل .

وأكدت شركة تذكرتي، إنه لن يُسمح في المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة بحضور أي مشجع بدون بطاقة المشجع " والتذكرة مجتمعين، وتهيب الشركة السادة المواطنين بالتعاون و الإلتزام بالنظام المتبع حفاظا على الأرواح و الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمصرنا الحبيبة.