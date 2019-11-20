شكرا لقرائتكم أحمد عبد الله يكشف عوامل نجاح المنتخب الاولمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد الله للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم: "الجمهور شعر أن اللاعبين رجالا يستحقون الدعم والمساندة، وحضر لهم بكثافة وهم كانوا عند حسن ظنه، ونجحوا في اسعاده وحصلوا على بطاقة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 للمرة 12 في تاريخ مصر، والصعود لأول نهائي لمصر في تاريخ البطولة، وإن شاء الله سيكون أول لقب لنا".
وأضاف: الجمهور هو العامل الأول في أي انجاز يتحقق، ووجوده كان مؤثرا، ونتمنى أن يتواجد بنفس الكثافة في المباراة النهائية، ونتمنى أن يدعم المنتخب الأول لتجاوز النتائج الحالية وأن يكون القادم أفضل، بعودة المصابين وانضمام لاعبي المنتخب الأولمبي.
وتابع: مسئولو الاتحاد الأفريقي منبهرون بالصورة الحضارية التي ظهرت عليها الجماهير المصرية في المدرجات، ونتمنى أن تكتمل الصورة، ما يحدث يدعو للفخر، وجود جماهير تشجع شباب عمره أقل من 23 عاما لمجرد شعوره أنهم "رجال" في الملعب، يعطي رسالة أنه جمهور ذواق يبحث عن الأداء واللعب بروح وحماس دون النظر للنتيجة فقط.
وواصل: دوري مع المنتخب، هو حل أي مشاكل إدارية، والفضل في ذلك ليس لي فقط ولكن لكل أعضاء اللجنة الخماسية، وشوقي غريب بما يمتلكه من خبرات كبيرة مع المنتخبات، الأمور كانت سهلة تماما بالنسبة لي، واللاعبون يستحقون كل الدعم، هناك حالة من الحب والروح العالية في المنتخب تشجع علي العمل.
وختم: أريد أن أشكر المهندس هاني أبوريدة على اختياره الجهاز الفني الحالي بقيادة شوقي غريب، والدكتور كرم كردي المشرف السابق على المنتخب والذي يحرص دائما على دعم ومساندة الفريق، ولا ننسى الدور الكبير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يساند ويدعم المنتخب ويحرص دائما على تحفيز اللاعبين بزياراته المتواصلة للمعسكر.
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