شكرا لقرائتكم دي بروين ينتقد آلية قرعة كأس أوروبا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد نجم منتخب بلجيكا لكرة القدم كيفن دي بروين الطريقة المعتمدة لسحب قرعة مسابقة كأس أوروبا 2020 معتبراً بأنها "فضيحة" وأن الاتحاد القاري سيواجه صداعا لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها.

وستسحب قرعة النهائيات في العاصمة الرومانية بوخارست يوم السبت 30 نوفمبر.

وتقام المسابقة صيف العام المقبل لأول مرة في 12 مدينة مضيفة في 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية. وستسحب قرعة النهائيات في بوخارست يوم السبت 30 نوفمبر.

وضمن 20 منتخباً تأهله إلى النهائيات ولا يزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا سيخوضون دورا فاصلا (بلاي أوف) في مارس المقبل.

ومع اضطرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستلعب مبارياتها في دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، فقد تمت إزالة الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

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فعلى على سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسي الواقع بينهما. هذا يعني أن المجموعة الثانية باتت شبه معلومة الملامح حيث بات أكيداً أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكانا واحدا للقرعة.

وقال دي بروين نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي للتلفزيون البلجيكي بعد فوز فريقه 6-1 على قبرص يوم الثلاثاء "إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقا، لقد أصبحت عملاً تجارياً. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لي فهي تزييف المنافسة. ستسرق المتعة من القرعة". في الوقت نفسه أبدى مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان انزعاجه من أن فريقه قد وضع بالفعل في نفس المجموعة (الثالثة) التي ترأسها أوكرانيا. وقال لصحيفة "دي تليغراف" "لا أفهم هذا الشكل الجديد حقا. لقد سألت اتحاد بلدي ما إذا كان لا يزال علي الذهاب إلى القرعة".

وتحتل كل من بلجيكا (المجموعة الثانية) وإيطاليا (الأولى) وإنجلترا (الرابعة) وألمانيا (السادسة) وإسبانيا (الخامسة) وأوكرانيا (الثالثة) رأس مجموعاتها بناء على نتائجها في التصفيات، وبالتالي فإن فرنسا (بطلة العالم 2018)، والبرتغال (بطلة أوروبا 2016)، أتيا في التصنيف الثاني والثالث على التوالي.

ستُجرى قرعة الدور الفاصل (بلاي اوف) يوم الجمعة، حيث ستحصل المنتخبات على فرصة أخيرة من أجل التأهل إلى المسابقة الأوروبية. وبات معلوما سلفاً في المستوى الثاني من البلاي اوف أن البوسنة والهرسك ستستضيف إيرلندا الشمالية، في 26 مارس المقبل وتحل جمهورية إيرلندا في ضيافة سلوفاكيا، يلعب بعد ذلك الفائزان ليحدد المتأهل إلى النهائيات عن هذا المستوى، كما ستلعب النرويج في مواجهة صربيا، في التصنيف الثالث، و جورجيا ضد بيلاروسيا وجمهورية شمال مقدونيا ضد كوسوفو.

وتبقى القرعة لحسم بقية المواجهات، ويأتي تصنيف المنتخبات المتأهلةـ كالتالي، ففي التصنيف الأول: بلجيكا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا وأوكرانيا، والتصنيف الثاني: فرنسا وبولندا وسويسرا وكرواتيا وهولندا وروسيا، والتصنيف الثالث: البرتغال وتركيا والدنمارك والنمسا والسويد وتشيكيا، والتصنيف الرابع: ويلز وفنلندا والفائزون من البلاي اوف.

وفي المباريات الفاصلة، التصنيف الأول: ايسلندا بالاضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى من بين بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا التصنيف الثاني: البوسنة والهرسك ضد أيرلندا الشمالية وسلوفاكيا ضد جمهورية ايرلندا، التصنيف الثالث: اسكتلندا ضد أحد المنتخبات الأربعة بلغاريا وإسرائيل والمجر ورومانيا، النرويج ضد صربيا، التصنيف الرابع: جورجيا ضد بيلاروسيا وجمهورية شمال مقدونيا ضد كوسوفو.