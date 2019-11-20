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بيليه يحذر فلامنغو ويتوقع مواجهة قوية مع ريفر بليت

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

ذكر الأسطورة البرازيلي ​بيليه​ إنه تفاجأ بـ"صعود" ​فلامنغو​ البرازيلي لنهائي ​كوبا ليبرتادوريس​ متوقعاً مواجهة "قوية" أمام ​ريفر بليت​ السبت في العاصمة البيروانية ليما.

وأكد بيليه في في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية: "كان صعود فلامنغو مفاجئًا بالنسبة لنا جميعا.. ما حدث أمر رائع للغاية".

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وحذر البرازيلي من أن الأندية الأرجنتينية "دائما ما تكون صعبة"، ولكنه لم يبد أي شكوك في أنها ستكون "مباراة رائعة" لجماهير كرة القدم.

ونصح لاعبي فلامنغو بـ"الانشغال بفريقهم" و"لعب كرة قدم"، وتجنب أي استفزازات داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أيضا أنه كان يتعرض لاستفزازات داخل الملعب عندما كان لاعبا، وكذلك غارينشا، مثلما هو الحال اليوم مع ليونيل وكريستيانو رونالدو.

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