ميلان يضع خارطة طريق لميركاتو يناير 

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يستمر النادي الايطالي العريق ايسي ميلان في نزيف النقاط هذا الموسم حيث يحتل مؤخرة الجدول في الدوري الايطالي مما أدي الي استفاقة ادارة الميلان لإبرام التعاقدات .



وكشفت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت الايطالية ان الميلان يستهدف بعض اللاعبين اللذين لم يجددو عقودهم مع الفرق والمتأكد رحيلهم مجانا في الصيف القادم .

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ويستهدف الميلان افضل لاعب في العالم سابقا الكرواتي لوكا مودريتش الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد الصيف القادم وهذا يسهل الطريق للميلان للتعاقد معه في يناير حتي لا يذهب مجانا .

ويخطط الميلان لضم نجم وسط مانشستر يونايتد ماتيتش الذي قرر الرحيل ايضا عن الشياطين الحمر في يناير القادم والذي ينتهي عقده في الصيف القادم .

ويقترب الميلان من التعاقد مع الظهير الايسر لباريس سان جيرمان كورزوا الذي ينتهي عقده ايضا في الصيف القادم ويفكر النادي في بيعه في الميركاتو الشتوي للاستفادة بثمنه .