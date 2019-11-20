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نجم اتلتيكو مدريد يخضع لعملية جراحية خطيرة 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الأربعاء 20 نوفمبر 2019

عاني النجم الاسباني ديجو كوستا مهاجم اتلتيكو مدريد من اصابة خطيرة في العمود الفقري والتي قد تمنعه من خوض المباريات لفترة طويلة .

وتأثر نجم الفريق كوستا بالاصابة حيث سيخضع الي عملية جراحية خطيرة علي مستوي العمود الفقري ، واشار طبيب الفريق ان العملية الجراحية التي سيجريها اللاعب سوف تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر !

وسيطر الحزن علي المدرب الارجنتيني ديجو سميوني لان الفريق يتعرض لاصابات عديدة في الفترة الاخيرة وقد تكون هذه عقبة في المنافسة علي الالقاب ، حيث تعرض مدافع الفريق سافيتش الي الاصابة وديجو كوستا وخمنيز وجواو فليكس .

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