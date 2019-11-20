نجم اتلتيكو مدريد يخضع لعملية جراحية خطيرة 

الأربعاء 20 نوفمبر 2019

عاني النجم الاسباني ديجو كوستا مهاجم اتلتيكو مدريد من اصابة خطيرة في العمود الفقري والتي قد تمنعه من خوض المباريات لفترة طويلة .



وتأثر نجم الفريق كوستا بالاصابة حيث سيخضع الي عملية جراحية خطيرة علي مستوي العمود الفقري ، واشار طبيب الفريق ان العملية الجراحية التي سيجريها اللاعب سوف تبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة اشهر !

وسيطر الحزن علي المدرب الارجنتيني ديجو سميوني لان الفريق يتعرض لاصابات عديدة في الفترة الاخيرة وقد تكون هذه عقبة في المنافسة علي الالقاب ، حيث تعرض مدافع الفريق سافيتش الي الاصابة وديجو كوستا وخمنيز وجواو فليكس .