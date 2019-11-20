شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يبدأ خطوات إعادة السلطان لبيته القديم والان مع التفاصيل

الأربعاء 20 نوفمبر 2019 فتح مسئولي نادي ميلان الإيطالي صاحب المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بالكالتشيو ، اولي خطوات الاتصال مع مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش لمعرفة راي ابرا بشأن إمكانية العودة للفريق ثانيا ام لا، ميلان في محادثاته الأولية مع رايولا لم يقدم أية عروض مادية لابراهيموفيتش ولم يتطرقون الي هذه النقطة في حديثهم الاول.

ابراهيموفيتش لم يقرر أين يلعب في الشتاء القادم، طلب مهلة لنهاية شهر ديسمبر لتحديد مصيره . الجدير بالذكر أن زلاتان انتهي تعاقده مع لوس انجلوس جالاكسي الأمريكي الشهر الجاري بعدما قضي عامان هناك سجل فيهم 53هدف وصنع 14هدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميلان يبدأ خطوات إعادة السلطان لبيته القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.