الامارات | دوري الدرجة الثانية ينطلق للمرة الأولى غداً بمشاركة 10 فرق

شكرا لقرائتكم خبر عن دوري الدرجة الثانية ينطلق للمرة الأولى غداً بمشاركة 10 فرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء غدٍ منافسات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020 الذي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لأول مرة بمشاركة 10 فرق خاصة مملوكة لأشخاص اعتياديين بدون أي دعم حكومي، يتنافسون بنظام الذهاب والإياب بواقع 18 جولة بالإجمال على أن يلعب النهائي بتاريخ 28 مارس 2020 .

وسعى اتحاد كرة القدم متمثلاً بلجانه العاملة في إطار الرؤية الجديدة لاتحاد الكرة 2030 التي تهدف إلى تطوير لعبة كرة القدم في دولة الإمارات إلى وضع الشكل النهائي لدوري الدرجة الثانية عبر صياغة اللوائح والقوانين وآلية تسجيل اللاعبين وعملية تسجيل الفرق وآلية اختيار الفرق المخولة، للوصول إلى هذا الوقت المناسب لإطلاق الدوري من أجل رفع جودة المسابقات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين للعمل في الفرق التي ستشارك في هذه المسابقة.

ويشارك في الدوري 10 فرق خاصة وذلك بعد تسجيلها وحصولها على الترخيص المطلوب، وتحديد أماكن لعب المباريات لكل فريق في الموسم، وتم تسجيل ما يقارب 400 لاعب حتى اليوم في جميع هذه الفرق بما فيهم لاعبين مواطنين وأجانب .

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وأعرب رئيس الاتحاد مروان بن غليطة عن سعادته بهذا الافتتاح قائلاً: "افتتاح دوري الدرجة الثانية في دولة الإمارات هو قفزة لكرة القدم باتجاه المستقبل ونحن سعداء بتوسعة قاعدة هذه اللعبة في الدولة وتنفيذ رؤية اتحاد كرة القدم 2030 والتي تطمح إلى إعطاء كرة القدم القدر الممكن من التطوير في جميع المجالات وإعطاء مواطني الدولة والمقيمين فيها فرص أكبر للعمل في مجال كرة القدم وتطويرها ، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الرياضية الممكنة على مستوى القارة".

وتنطلق غداً الخميس أولى مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية بين سيتي والفلاح على ملعب مدرسة كينغز في البرشاء 3 في دبي، الساعة 8:00 مساءً، بينما يلتقي فريقي الحزم و سبورت في نادي بني ياس الملعب رقم (3) تمام الساعة 7:45 مساءً.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة بلقاء الموج ضد ريجونال على ملعب نادي الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة الساعة 6:45 مساءً، ويونايتد ضد الهلال يونايتد على ملعب مدرسة دبي البريطانية الساعة 8:00 مساءً، وتختتم لقاءات الجولة الأولى يوم بعد غدٍ بين كلية الدار وكواترو على استاد ذا سيفنز بدبي الساعة 3:30 عصراً.