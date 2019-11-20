شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على راتب مورينيو السنوي مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه استرليني، أي ضعف ما كان يتقاضاه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في توتنهام الإنجليزي.
وكان قد أعلن النادي اللندني، صباح الأربعاء، عن تعيين مورينيو مديرا فنيا جديدا للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، خلفا للأرجنتيني بوكيتينو، بسبب النتائج السيئة الأخيرة في البريميرليج.
وأقيل مورينيو من تدريب «الشياطين الحمر» في ديسمبر الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة.
ورفض المدرب البالغ 56 عاما تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس قبل بداية الموسم الحالي، حرصا على العودة للدوري الإنجليزي.
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