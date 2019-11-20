شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى يطارد رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إسبانى عن مقارنة بين ليونيل ميسى، نجم برشلونة، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن ميسى وكريستيانو يتنافسان على لقب الأفضل فى العالم منذ سنوات، مشيرة إلى أن هناك تحديًا خاصًا بين اللاعبين بشأن تسجيل الأهداف على المستوى الدولى.

وأوضحت أنه على مستوى العدد فإن الدون يتفوق لأنه أحرز 99 هدفًا مع منتخب البرتغال، مقارنة بميسى الذى لم يزر الشباك رفقة الأرجنتين إلا 70 مرة فقط.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سجل 28 مرة فقط ضد منتخبات تصنيفها من أفضل 50 فى العالم، أى بنسبة 29% من أهدافه الدولية.

أما ميسى فقد سجل مع الأرجنتين 57 مرة ضد منتخبات تصنيفها ضمن أفضل 50 فى العالم، أى بنسبة 82% من أهدافه الدولية.

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وصل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، أسطورة منتخب الأرجنتين، إلى الهدف رقم 70 فى مسيرته، وذلك بعد أن سجل هدف تعادل قاتلا لمنتخب التانجو ضد أوروجواى مساء الإثنين الماضى.

فى السياق ذاته، تعادل منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب أوروجواى بنتيجة 2/2، خلال المباراة التى جمعتهما فى إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة فى الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.

وسجل ميسى هدف التعادل القاتل فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء، ليصل إلى 70 هدفا ويتبقى له 7 أهداف فقط من أجل معادلة رقم أسطورة البرازيل بيليه صاحب الـ77 هدفا دوليا مع السيليساو.

ويتصدر الإيرانى على دائى ترتيب هدافى المنتخبات عبر التاريخ برصيد 109 أهداف، ويأتى من بعده الأسطورة البرتغالى كريستيانو رونالدو برصيد 99 هدفا.

ونشب شجار حاد بين أسطورة كرة القدم الأرجنتينى ليونيل ميسى ومهاجم منتخب أوروجواى إدينسون كافانى، تحديدًا بعد انتهاء الشوط الأول، وخلال خروجهما من النفق المؤدى إلى ملعب المباراة، وتبادلا الشتائم وكاد الأمر يصل إلى الاشتباك بالأيدى.

وتدخل لويس سواريز، زميل ميسى فى برشلونة، وكافانى فى منتخب أوروجواى، لحل الأزمة بين اللاعبين، بمساعدة قائد منتخب أوروجواى.