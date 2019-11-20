شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل «مبابى» عن الانتقال إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور مفاجئ وسريع، كشفت صحيفة «برنابيو» الإسبانية، عن اقتراب الدولى الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن والدة مبابى أخبرت مسؤولى ريال مدريد، بأن نجلها لن يجدد عقده الحالى مع سان جيرمان، وذلك بعدما قدمت إدارة النادى الباريسى عرضًا خياليًا بالحصول على 40 مليون يورو سنويًا، من أجل التوقيع على عقد جديد وعدم الانتقال إلى الميرنجى، حيث ينتهى عقده فى صيف 2022.

وكان مسؤولون من موناكو، النادى السابق لمبابى، قد صرحوا بأن اللاعب كان يخطط للانتقال مستقبلًا إلى ريال مدريد، عندما قرر التوقيع مع سان جيرمان فى عام 2017. من جهة أخرى، يرى فيرلاند ميندى الظهير الأيسر لنادى ريال مدريد، أنه سيكون خليفة الدولى البرازيلى مارسيلو دا سيلفا، فى الجبهة اليسرى للملكى.

وقال ميندى فى تصريحات نقلتها صحيفة «آس» الإسبانية: «سأكون خليفة مارسيلو، هو لاعب كبير، ولكن معنى أنهم تعاقدوا معى فى ريال مدريد، هذا يعنى أننى أمتلك إمكانات ويجب أن أعمل للعب أساسيًا». وأضاف: «كلما ارتديت هذا القميص سأعطيه كل ما لدى، الظهور الأول دائمًا يترك انطباعًا أوليًا لدى الجماهير، ولمعرفة أين تذهب يجب أن تعلم من أين أتيت».

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وتحدث ميندى مجددًا عن الإصابة التى كادت أن تنهى مسيرته: «عندما يكون عمرك 14 أو 15 عامًا، ويخبرونك أنه لا يمكنك لعب كرة القدم مرة أخرى، فإنك تنهار، لقد تعرضت لإصابة فى الفخذ وكنت على وشك فقدان قدمى اليسرى من خلال بترها».

وأكمل: «التعافى من الإصابة احتاج وقتًا طويلًا، ولكن خلال هذه الفترة تحسنت من حيث الشخصية وقوة التحمل، كنت أحاول دائمًا أن أثبت لوالدى المتوفى أن كل شىء فعله من أجلى يستحق كل هذا العناء».

وأشار: «فى ليون منحنى برونو جينيسيو الكثير من الثقة منذ البداية، على أن أشكره على إعطائى الفرصة للعب فى الدرجة الأولى، مما جعل ريال مدريد يتابعنى».

وأردف: «عندما يبدى ريال مدريد اهتمامًا بضمك، فهذا شىء يثير الكثير من الأمل، لقد قلت لرئيس النادى أنها فرصة لا يمكن تفويتها».

واختتم: «كان زملائى يضحكون كثيرًا، لقد كنت عصبيًا بعض الشىء فى هذه الفترة، لكننى تذكرت بأننى سأتنافس مع مارسيلو، الذى ربما أتغلب عليه من خلال الميزة الجسدية».