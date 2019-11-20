شكرا لقرائتكم خبر عن الأفراح تتواصل فى المنتخب الأوليمبى بعد التأهل لطوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى إطار الاحتفال بإنجاز تأهل المنتخب الأوليمبى للأوليمبياد للمرة الـ12 فى تاريخ مشاركات كرة القدم فى المحافل الأوليمبية تتجه النية لأن يحظى الجهاز الفنى واللاعبون بتكريم رئاسى من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى منتدى شباب العالم المقرر إقامته الشهر المقبل، وذلك بعدما أعرب عدد من اللاعبين عن أملهم فى أن يحظوا بتكريم رئاسى تقديرا للجهد الكبير والأداء القتالى والرجولى الذى أسهم فى تحقيق الحلم الأوليمبى وإسعاد الشعب المصرى.

فى سياق متصل، قرر اتحاد الكرة صرف مكافآت استثنائية للمنتخب الأوليمبى بعد تأهله رسميا إلى أوليمبياد طوكيو 2020 ووصوله للمباراة النهائية للبطولة الإفريقية تحت 23 سنة، عقب فوزه المستحق على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف نظيفة أمس الأول فى الدور قبل النهائى للبطولة، بخلاف رصد مكافآت أخرى فى حالة التتويج بالبطولة لتحفيزهم على الفوز أمام كوت ديفوار غدا الجمعة، وحصل اللاعبون على راحة سلبية أمس بعد الجهد الكبير الذى بذلوه فى مباراة جنوب إفريقيا، ويعود المنتخب للتدريبات اليوم استعدادًا للنهائى، ويُنتظر أن يركز «غريب» على الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها بالمباراة بناء على طريقة لعب المنافس، ويدرس المدير الفنى إجراء تعديلات على الخطة لرغبته فى مناورة الأفيال وتجهيز مفاجأة خلال النهائى، خاصة أنه يدرك صعوبة المباراة.

وعمت الأفراح بين الجماهير التى حضرت المباراة أمس الأول وتغنت باللاعبين والجهاز الفنى بعد العرض الجيد الذى قدموه أمام الأولاد وإصرارهم على الفوز بنتيجة كبيرة للتأكيد على أحقيتهم فى تمثيل القارة الإفريقية فى الأوليمبياد والوصول للنهائى بعد عروض قوية قدمها أبناء «غريب» منذ انطلاق «الكان»، وأثناء حديث شوقى غريب عن المباراة فى المؤتمر الصحفى فوجئ الجميع بدخول عدد من اللاعبين معهم العلم المصرى، للاحتفال مع المدير الفنى بعد التأهل للنهائى والأوليمبياد وتفاعل معهم «غريب» الذى شكرهم على الأداء البطولى أمام جنوب إفريقيا.

وحصد عمار حمدى، لاعب المنتخب، لقب أفضل لاعب فى المباراة، وأكد عمار أن التأهل أهم بكثير من فوزه بجائزة أفضل لاعب فى مباراة مصر وجنوب إفريقيا.

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وقال: «أهدى هذه الجائزة لجميع زملائى والجهاز الفنى، لأن التألق مجهود الفريق بالكامل وليس لشخص بعينه».

وأوضح أنه يرحب باللعب فى أى مركز، مشددًا على أن ارتداء قميص منتخب مصر شرف لأى لاعب.

من جانبه، قال شوقى غريب: «حققنا فوزا مستحقا على جنوب إفريقيا بعد تغيير بعض الأمور التكتيكية ومنح حرية أكبر لرمضان صبحى».

وأضاف أنه وضع خطة من أجل حصد ميدالية فى أوليمبياد طوكيو، خاصة أنه المدرب الوحيد الذى حقق لمصر ميدالية فى بطولة عالمية، بعد تتويجه ببرونزية مونديال الشباب فى كولومبيا 2001.

وأشار إلى أن السر وراء تحول الأداء فى الشوط الثانى وتسجيل ثلاثية تأكيده على أن الجماهير لن تذهب حزينة إلى منازلها حتى لو ضحى اللاعبون بأرواحهم لإسعاد المشجعين، ومن لم يستطع تحقيق ذلك يعتذر عن مواصلة اللقاء.

ووجه «شوقى» الشكر والتقدير للاعبين وجهازه المعاون على دورهم مع المنتخب، مؤكدًا أنه واجه معركة شرسة منذ توليه المسؤولية لكنه لم يلتفت لذلك وعمل بجد.