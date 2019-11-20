شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: صلاح سيغيب عن لقاء كريستال بالاس بسبب الإصابة في كاحل القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية أن محمد صلاح لن يتمكن من المشاركة مع ليفربول في لقاء كريستال بالاس السبت المقبل في ظل عدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها في كاحل القدم.

وغاب صلاح عن المشاركة في مباراتي منتخب مصر أمام كينيا وجزر القمر في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق ثماني نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.