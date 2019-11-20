استخدام تقنية الـ var في بطولة كأس السوبر الاسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

أعلن كارلوس فيلاسكو كاربايو رئيس اللجنة الفنية للحكام، وكارلوس كلوس غوميز رئيس تقنية الفيديو VAR في إسبانيا، عن استخدام التقنية في بطولة كأس السوبر الإسباني المقبلة.

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وكشف موقع "البرنابيو" الإسباني، أن كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في المملكة العربية ​السعودية​، سيشهد لأول مرة استخدام تقنية خط المرمى.

وستحصل المنافسة الإسبانية على هذا النوع من مساعدات التحكيم لأول مرة، بعد أن تم استخدامها في إنكلترا منذ عام 2013.

يذكر أن كأس السوبر الإسباني ستشهد اربعة مواجهات بين ريال مدريد وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد ضد ​برشلونة​ في الدور نصف النهائي في شهر كانون الثاني المقبل.