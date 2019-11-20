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راموس يقترب من معادلة الرقم التاريخي لحسام حسن 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019

يواصل قائد المنتخب الاسباني سيرجيو راموس في التألق وعدد المشاركات الكبير مع منتخب حيث يقترب من معادلة الرقم التاريخي المسجل بأسم الاسطورة المصرية حسام حسن .

وشارك الاسطورة المصرية والعميد السابق للكرة العالمية حسام حسن مع المنتخب المصري في ١٧٠ مباراة ليكون اول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل لهذا العدد من المباريات الدولية . 

ويتبقي لقائد المنتخب الاسباني سيرجيو راموس ١٤ مباراة لمعادلة الرقم القياسي لحسام حسن ، حيث ينتظره تحدي جديد مع مصري اخر وهو عميد لاعبي العالم احمد حسن الذي خاض مع المنتخب المصري ١٨٤ مباراة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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