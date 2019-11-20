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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم أتلانتا جاهز لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019
أكّد نادي اتالانتا أن مهاجمه الدولي الكولومبي دوفان زاباتا سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه يوم السبت المقبل أمام يوفنتوس في الجولة الـ13 من بطولة الدوري الايطالي لكرة القدم.
وغاب زاباتا في الأسابيع الماضية عن أتالانتا بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية مع منتخب كولومبيا أمام منتخب تشيلي خلال شهر تشرين الأول.
جدير بالذكر أن يوفنتوس تعادل الموسم في ملعب أتليتي أتزوري أمام أتالانتا بنتيجة 2-2.
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