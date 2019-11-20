شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجم أتلانتا جاهز لمواجهة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 نوفمبر 2019 أكّد نادي ​اتالانتا​ أن مهاجمه الدولي الكولومبي ​دوفان زاباتا​ سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه يوم السبت المقبل أمام يوفنتوس في الجولة الـ13 من بطولة ​الدوري الايطالي​ لكرة القدم.

وغاب زاباتا في الأسابيع الماضية عن أتالانتا بعد تعرضه للإصابة خلال مشاركته في مباراة ودية مع منتخب كولومبيا أمام منتخب تشيلي خلال شهر تشرين الأول. جدير بالذكر أن يوفنتوس تعادل الموسم في ملعب أتليتي أتزوري أمام أتالانتا بنتيجة 2-2.

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