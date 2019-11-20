شكرا لقرائتكم خماسى المنتخب الأولمبى يصوتون باختيار أفضل 11 لاعبا فى استفتاء الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر مجدى عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، بصحبة حمزة عبدالوهاب، مدير شؤون اللاعبين بالجمعية، فى مقر إقامة المنتخب الاولمبي، من أجل تصويت لاعبى المنتخب الاولمبي بالتصويت على الاستمارات الخاصة بإختيار أفضل 11 لاعبا فى استفتاء الكاف، قبل إرسالها بعد ذلك إلى الكاف، حيث إن هذه الاستمارات يوقع عليها لاعبى المنتخابات الأفريقية.

وحرص خماسي المنتخب الأولمبي على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء، وعلى رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد فتوح وعمار حمدي وغيرهم.



رمضان صبحي



مصطفى محمد



اكرم توفيق

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احمد فتوح



عمار حمدي

وتلقت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا وكذلك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام .

وصرح مجدى عبد الغنى أن الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام بارسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا، من خلال البرتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى الكاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو وقد تلقت الجمعية استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى وقد رشح الاتحاد الافريقى قائمة بافضل 55 لاعب في القارة الأفريقية لهذا العام .

وأضاف عبد الغنى أن القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام ضمت 5 من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوى.

الجدير بالذكر ان حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي