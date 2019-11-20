- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خماسى المنتخب الأولمبى يصوتون باختيار أفضل 11 لاعبا فى استفتاء الكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص خماسي المنتخب الأولمبي على المشاركة والتصويت فى الاستفتاء، وعلى رأسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد فتوح وعمار حمدي وغيرهم.
رمضان صبحي
مصطفى محمد
اكرم توفيق
احمد فتوح
عمار حمدي
وتلقت الجمعية المصرية للاعبين المحترفين استمارات التصويت على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا وكذلك جائزة الكرة الذهبية لهذا العام .
وصرح مجدى عبد الغنى أن الاتحاد الافريقى للاعبين المحترفين قام بارسال استمارات التصويت الى الجمعية المصرية للاعبين المحترفين لانها المنوطة بعمل الاستفتاء على التشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا لأفضل 11 لاعبا، من خلال البرتوكول الموقع بين الاتحاد الافريقى الكاف والاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيبرو وقد تلقت الجمعية استمارة الاستفتاء من قبل الاتحاد الافريقى وقد رشح الاتحاد الافريقى قائمة بافضل 55 لاعب في القارة الأفريقية لهذا العام .
وأضاف عبد الغنى أن القائمة الأفريقية لأفضل اللاعبين هذا العام ضمت 5 من لاعبى المنتخب الوطنى مرشحين للتشكيلة المثالية لمنتخب أفريقيا وهم محمد صلاح وأحمد حجازى وطارق حامد وأحمد المحمدي ومحمد الشناوى.
الجدير بالذكر ان حفل جائزة الكرة الذهبية والأفضل فى إفريقيا والمقرر إقامتها 7 يناير 2020 بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة والتي سيشارك القسم الإفريقى للفيفبرو بها وهو الحفل الذي سيحضره نجوم الكرة الإفريقية والعالمية وضيوف الإتحاد الإفريقى "كاف" من الإتحادات القارية، بالإضافة لرئيس الإتحاد الدولي
كانت هذه تفاصيل خبر خماسى المنتخب الأولمبى يصوتون باختيار أفضل 11 لاعبا فى استفتاء الكاف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.