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الفيوم يتعاقد مع محمد يوسف مديراً فنياً خلفاً لأبو جريشة...

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جدة - عمرو شويل أعلن نادي الفيوم عن التعاقد مع محمد يوسف المدير الفنى السابق لديروط، لتولى القيادة الفنية للفريق خلفا لمحمد محسن أبو جريشة، الذى قاد الفريق منذ بداية الموسم فى التجربة الأولى له كمدير فنى خلفا لحسين عبد اللطيف، الذى رحل لتدريب المنتخب الوطنى للكرة النسائية . 

 

وكان أبوجريشة قد اعتذر بالأمس لمجلس إدارة الفيوم عن استكمال مهام عمله بعد الهزيمة المفاجئة على ملعبه من شبان قنا بهدفين نظيفين وتوقف رصيد الفريق عند 4 نقاط .

 

ومن المقرر أن يبدأ محمد يوسف مشواره التدريبى مع الفيوم غدا استعدادا لمباراة سوهاج فى الجولة السادسة للمجموعة الأولى.

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