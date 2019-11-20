شكرا لقرائتكم الفيوم يتعاقد مع محمد يوسف مديراً فنياً خلفاً لأبو جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان أبوجريشة قد اعتذر بالأمس لمجلس إدارة الفيوم عن استكمال مهام عمله بعد الهزيمة المفاجئة على ملعبه من شبان قنا بهدفين نظيفين وتوقف رصيد الفريق عند 4 نقاط .
ومن المقرر أن يبدأ محمد يوسف مشواره التدريبى مع الفيوم غدا استعدادا لمباراة سوهاج فى الجولة السادسة للمجموعة الأولى.
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