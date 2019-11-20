شكرا لقرائتكم النجوم وقنا والعبور يتأهلون لدور الـ32 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الجدير بالذكر أن الفائز فى هذا الدور سيتأهل لدور الـ 32 لكاس مصر والذى سيشارك فيه أندية الدورى الممتاز بالإضافة إلى 14 فريقا من أندية القسم الثانى والثالت لإستكمال مسابقة أقدم بطولة فى مصر .
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