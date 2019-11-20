شكرا لقرائتكم النجوم وقنا والعبور يتأهلون لدور الـ32 بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمكن فريق النجوم من الفوز على بورفؤاد بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة، التى جرت بينهما بملعب النجوم بـ 6 أكتوبر ليتأهل الفريق للدور الـ 32 لكأس مصر، فيما فاز قنا على القوصية بهدف نظيف، بينما تخطي العبور لفريق القومى بنفس النتيجة .

الجدير بالذكر أن الفائز فى هذا الدور سيتأهل لدور الـ 32 لكاس مصر والذى سيشارك فيه أندية الدورى الممتاز بالإضافة إلى 14 فريقا من أندية القسم الثانى والثالت لإستكمال مسابقة أقدم بطولة فى مصر .