شكرا لقرائتكم مران الزمالك يشهد عودة طارق حامد وإصابة إسلام جابر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وواصل الثنائي المغربي أشرف بن شرقي وحازم إمام لاعبا الفريق تدريباتهما التأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.
كما حصل إسلام جابر على راحة من المران اليوم بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول علي إذن من الجهاز الفني للفريق، وحضر اللاعب لمقر النادي واكتفى بمتابعة المران من ارض الملعب.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبى يوم 25 من الشهر الجارى لتحقيق الفوز قبل السفر لمواجهة مازيمبي يوم 30 في بداية مرحلة المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.
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