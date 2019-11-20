شكرا لقرائتكم عصام الحضري: لاعبو المنتخب الأولمبي سيقودون مصر لمنصات التتويج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عصام الحضرى، أسطورة حراسة المرمى بمصر وأفريقيا، أن انتصارات المنتخب الأوليمبى فى بطولة الامم الأفريقية تحت 23 سنة والصعود للمباراة النهائية، اسعدت المصريين وجعلت الجماهير تلتف حولهم وتحتشد بالمدرجات لمساندتهم، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 يعد أمر مهم للكرة المصرية والجهاز الفنى واللاعبين ويكون مضيئ فى تاريخهم .

وأكد "الحضري" فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن المنتخب الأوليمبى المصرى يضم لاعبين موهوبين كثيرين سيمثلون مستقبل الكرة المصرية ويستطيعون تحقيق انجازات كثيرة وقيادة مصر لمنصات التتويج إذا حافظوا على أنفسهم وكان لديهم طموحات لأنفسهم ولبلدهم .

وأضاف السد العالى أن الروح القتالية وحالة الحب التى تسيطر على اللاعبين ترجع للدور الرائع من الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب الذى يقوم بدور كبير فى بث الروح القتالية والوطنية للاعبين وتحفيزهم على تحقيق الانتصارات واسعاد جماهيرهم .