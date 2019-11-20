شكرا لقرائتكم محمد صادق يكشف سر تأهل المتخب الأولمبى لنهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصرح صادق :”أشكر الجماهير ووزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة واللاعبين والجهاز الفني”.

وأضاف جناح الدراويش :” سر الإنجاز والتألق هو أن الجميع كان على قلب رجل واحد لذلك كان حلم التأهل للأولمبياد من نصيبنا بعد غياب “.

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وواصل :”تركيزنا حاليا هو الفوز بلقب البطولة من أجل إسعاد الجماهير التى ضربت مثلا فى التشجيع والمساندة بشكل مثالى”.

وأتم حديثه :”بالتأكيد أتمنى المشاركة فهو شرف لا يضاهيه أي شىء، لكن الأهم هو الاستمرار فى تحقيق النتائج الإيجابية تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب”.

وتأهل منتخب مصر بذلك لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه في نسختها الثالثة بعد نسختي 2011 و2015.