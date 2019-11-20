مدرب حراس المرمى بالأهلى يقسو على الشناوى ولطفى...

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واكتفى فيه شريف إكرامي حارس مرمي الفريق بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق، حيث شهد المران غياب الأنجولي جيرالدو عن المران الجماعي، في الوقت الذي حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على تطبيق بعضاً من الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها فور استئناف بطولة الدوري العام.
وفاز الأهلي ودياً على الاتصالات بهدف سجله وليد أزارو من ضربة جزاء، في التجربة الودية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، والتي جاءت استعدادا لمواجهة الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري ثم السفر إلى تونس لملاقاة النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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