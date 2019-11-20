شكرا لقرائتكم رينار يعلن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في كأس الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اختار الفرنسي هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي 23 لاعباً لخوض غمار بطولة كأس الخليج 24 التي تنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري وحتى الثامن من ديسمبر المقبل.
وأبقى المدرب الفرنسي على أغلب الأسماء التي ضمها لمواجهة أوزبكستان في التصفيات المزدوجة، وضم إلى القائدة الثنائي سلطان الغنام لاعب النصر وتركي العمار متوسط ميدان الشباب.
واختار رينار كلاً من محمد العويس وفواز القرني وأمين بخاري في حراسة المرمى، وعبدالله مادو وزياد الصحفي وحسان تمبكتي ومحمد خبراني وسلطان الغنام ومحمد البريك وسعود عبدالحميد وياسر الشهراني في خط الدفاع.
وضم المدرب الفرنسي في خط الوسط عبدالله عطيف ومحمد كنو وعبدالإله المالكي وسلمان الفرج وتركي العمار ويحيى الشهري وعبدالعزيز البيشي ونواف العابد وسالم الدوسري، وفي الهجوم هتان باهبري وفراس البريكان وعبدالله الحمدان.
ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الكويت وعمان والبحرين.
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