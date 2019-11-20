بلعمري يغيب عن تدريبات الشباب دون عذر مسبق

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جدة - بواسطة طلال الحمود - غاب المدافع الدولي الجزائري جمال بلعمري عن تدريبات فريقه الشباب دون عذر مسبق بعد فراغه من الاستحقاقات الدولية برفقة منتخب بلاده. وكانت تدريبات الفريق العاصمي شهدت عودة الدوليين عبدالله الحمدان وتركي العمار وناصر العمران بعد لعبهم مع المنتخب الأول وتحت 23 عاما في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا وبطولة دبي الدولية الودية للمنتخبات الأولمبية. ولعب بلعمري في مباراتي منتخبه أمام زامبيا وبوتسوانا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2020 في الكاميرون.

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