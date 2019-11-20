الزمالك يقرر تأجيل احتراف مصطفى محمد إلى أخر الموسم

قرر نادي الزمالك أغلاق الطريق أمام احتراف مصطفى محمد مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي في يناير القادم، بعدما استقر مسئولو القلعة البيضاء على تأجيل مناقشة أي عروض احتراف تصل إلى النادي للتعاقد مع مصطفى محمد إلى أخر الموسم.

كما أكد مصدر في نادي الزمالك أن النادي لم يتلقى أي عروض احتراف لمصطفى محمد بعد أن تألق مع منتخب مصر تحت 23 عاما، وقيادته للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، ونهائي بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عام أمام كوت ديفوار يوم الجمعة القادم.

كما أضاف المصدر أنه في حالة وصول أي عروض احتراف سيتم تأجيلها إلى أخر الموسم، لحاجة الفريق إلى خدماته بجانب رغبة نادي الزمالك في تسويق المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية لتصبح قيمته التسويقية عالية عن فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.