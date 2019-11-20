جنش يتحدث لمصراوي عن موعد العودة للملاعب.. وبراءة أحمد ناجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواي:

أكد محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى نادي الزمالك، أنه لا يتعجل العودة للمشاركة في المباريات مع الفريق، مشيرا الى أنه يريد انهاء الجدل حول تسبب أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق في إصابته.

ويغيب جنش عن المباريات في الفترة الأخيرة منذ تعرض للإصابة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة 2019 بقطع في وتر أكيلس.

وقال جنش في تصريحات لـ"يلا كورة" "سأبدء في المشاركة بتدريبات الزمالك أول ديسمبر، أنهيت برنامجي التأهليلي في إسبانيا، وسأقوم بارتداء حذاء الكرة لأول مرة من الإصابة من أجل العودة بشكل تدريجي".

وواصل "لن أتعجل في العودة للمشاركة في المباريات، مع بداية يناير ستكون عودتي للظهور في مباريات الزمالك وفقا لرؤوية الجهاز الفني بعد نصائح الأطباء بضرورة عدم التعجل في المشاركة بالمباريات".

واستمر "ليس لأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق أو أي شخص أخر سببا في إصاباتي، الأمر حدث أثناء التدريب دون تدخل أي لاعب علي أو زيادة في الأحمال، اريد انهاء الجدل حول هذا الأمر، وفي النهاية أنا راضي بقضاء الله وقدره".

وصرح "المنافسة على مركز حراسة مرمى الزمالك ستكون صعبة، الزمالك حاليا يمتلك حراس كبار مثل عواد وأبوجبل ومحمد صبحي، هذا الأمر سيصب في صالح الزمالك بكل تأكيد، وتعودت على ذلك في الزمالك".

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وشدد "بعيدا عن المنافسة داخل الملعب، فالعلاقة بين حراس الزمالك رائعة، نحن اصدقاء، وعواد من المقربين لي، هو دائم التواصل معي حتى قبل أن ينضم للزمالك، أبوجبل أيضا تزاملنا معا في الزمالك لسنوات".

وأكمل "مستوى محمد صبحي في مباريات المنتخب الأولمبي اسعدني، هو أحد نجوم المنتخب في البطولة الأخيرة، سيصبح من كبار حراس مرمى الكرة المصرية في السنوات المقبلة لو استمر على هذا المستوى المميز".

وأضاف "لا يوجد أي جديد في مسألة تعديل عقدي مع الزمالك، كنت متواجد في أسبانيا مؤخرا وهذا كان سبب تأجيل المفاوضات، لا توجد أي أزمة في ملف عقدي مع الزمالك، لا امانع التجديد والاستمرار ولا يوجد لدي أي شروط".

واستمر "كنت أمتلك عروضا للرحيل عن الزمالك، لكن لا أرغب في ذلك، أريد البقاء في الزمالك حتى اعتزال كرة القدم".

وتابع "اعتذر لجماهير نادي الزمالك عن خسارة بطولة الدوري، بالطبع إصابتي كانت ضمن الأسباب، لكن في النهاية حدث ما حدث، وأعد الجماهير بمزيد من البطولات في الفترة المقبلة".

وتحدث "من الصعب الحديث عن مستوى الفريق وتقييم المدير الفني، نحن في بداية الموسم، ولم نقدم أي شيئ بعد، الكل في الفريق لديه طموح لتقديم ما يسعد الجماهير، نريد المنافسة على جميع البطولات وتحقيقها، ومن حديثي مع اللاعبين فميتشو مدرب جيد".

واختتم "إدارة الزمالك لا تتأخر في دعم الفريق، الزمالك فريق مكتمل ولا ينقصه أي شيئ، كل الصفقات كانت مميزة بدليل مشاركة أغلبهم في المباريات منذ بداية الموسم بصورة أساسية".