حازم إمام: المنتخب الأولمبي"كلهم نجوم".. صنعوا تاريخ جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سابقا، على أن المنتخب الأولمبي صنع تاريخ جديد للكرة المصرية سيُكتب باسمهم بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وحجز منتخب مصر الاولمبي بطاقة التأهل لطوكيو 2020 بعد الفوز على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة بنصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عام والتأهل للنهائي.

وقال حازم إمام في تصريحات لـ"الخليج 365" "المنتخب والمجموعة المتواجدة حاليا يعملون بشكل جيد وبخطى منتظمة ولديهم روح معنوية على اعلى مستوى".

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وتابع "المنتخب يمتلك لاعبين على اعلى مستوى مثل احمد فتوح وكريم العراقي ومحمد صبحي وعبدالرحمن مجدي ومضان صبحي ومصطفى محمد مؤكدا انهم جميعًا النجم الأول".

وأضاف "على الرغم من صغر سن هؤلاء اللاعبين إلى انهم يقدمون اداء مميز مع تدرج المباريات والدليل على ذلك توافد الجماهير".

وواصل "في المباراة الأولى لم يكن هناك جماهير ولكن في المباراة الماضية الجماهير توافدت والاستاد كان ممتلئ على اخره".

واختتم "من المبكر الحديث عن الثلاثي الذي سينضم للمنتخب الأولمبي في الأولمبياد مؤكدا ان بعد انتهاء البطولة الحالية سيعقد شوقي غريب جلسة لتحديد احتياجاته".