تقارير: صلاح يغيب عن ليفربول أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن محمد صلاح جناح ليفربول سوف يغيب عن كريستال بالاس في الدوري الانجليزي، بسبب إصابة في الكاحل.

وقالت شبكة سكاي سبورتس الانجليزية أن محمد صلاح لم يتعافى بعد من الإصابة على مستوى الكاحل ولن يكون متاحًا ضمن خيارات المدير الفني الألماني يورجن كلوب.

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ويغيب أيضًا عن مباراة ليفربول أمام كريستال بالاس المدافع الأيسر أندرو روبيرتسون.

هذا ويستمر غياب قلب دفاع الفريق جويل ماتيب عن المباراة المقبلة، وفي المقابل يأمل في استعادة جو جوميز قبل اللقاء القادم.

ولم يتمكن محمد صلاح من التواجد مع منتخب مصر لمباراتي كينيا وجزر القُمر في تصفيات أمم إفريقيا بداعي الإصابة التي تلاحقه منذ مباراة ليستر سيتي في الدوري الانجليزي ولعب بعدها عدد من المباريات ثم عاودته أمام مانشستر سيتي.