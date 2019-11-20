مران الأهلي.. انتظام الدوليين.. واستمرار غياب جيرالدو ومعلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الأهلي المقبلة أمام الجونة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، قبل أن يواجه النجم الساحلي يوم 29 من نفس الشهر في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن مران الأهلي شهد تواجد اللاعبين الدوليين في التدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني.
وتواجد عمرو السولية وأيمن أشرف ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد فتحي ومحمد الشناوي ومجدي افشة وحسين الشحات في معسكر المنتخب الذي تخلله مبارتي أمام كينيا وجزر القمر.
و استمر غياب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، والدولي المالي جيرالدو ، لتواجدهما مع منتخبات بلادهما.
وأدى النيجيري جونيور أجايي جلسات علاج بسبب إجهاد العضلة الأمامية في مباراة الأمس امام الإتصالات، التي انتهت بفوز.
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