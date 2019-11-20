خالد عبدالعزيز يتوقع 3 لاعبين للتواجد مع المنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حدد خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، 5 لاعبين لاختيار ثلاثة منهم للتواجد مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، بعد الفوز على جنوب أفريقيا، بالدور نصف النهائي لأمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وكتب عبدالعزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتوقع أن ينضم ٣ من هؤلاء للمنتخب الأولمبى إن شاء الله فى طوكيو وهم محمد صلاح، محمد الشناوى، طارق حامد، محمد عبدالغنى، صالح جمعة".

وحقق منتخب مصر الأولمبي فوزًا عريضًا على نظيره الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهدافٍ دون ردٍ، ليضمن بطاقة التأهل إلى طوكيو، ويتأهل لنهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة لمواجهةِ منتخب كوت ديفوار.