المشرف على الكرة بالمقاولون يحفز اللاعبين قبل لقاء أسوان

حرص المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس ادارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام علي الكرة بالنادي، علي الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل مواجهة أسوان، وذلك قبل مغادرته غدا لخارج مصر بسبب ظروف العمل.

وكان الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون بقيادة

عماد النحاس، فاز على نظيره طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، في المباراة الودية الاخيرة التي جمعتهما الخميس الماضي بملعب الذئاب بالجبل الاخضر في التجربة الودية الثالثة خلال فترة التوقف.

وحقق ذئاب الجبل فوزا كبيرا علي

منوف بنتيجة 6-2، في اولي ودياته خلال فترة التوقف الحالية، من بطولة الدوري، بعد خوض مواجهة الزمالك في الجولة الخامسة كما تعادل مع طنطا بهدف في الودية الثانية.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان في انطلاقة مشواره في الدوري بالمواجهة المؤجلة من الاسبوع الرابع، بعد انتهاء فترة التوقف 23 نوفمبر الجاري باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر.