تدريبات قوية لثنائي حراس الأهلي في مران اليوم

قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات قوية للثنائي محمد الشناوي وعلي لطفي في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة. في الوقت الذي اكتفى فيه شريف إكرامي حارس مرمي الفريق بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق . تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق . ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في الدوري حيث يطير الأهلي الى الغردقة الأحد القادم للدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة .

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