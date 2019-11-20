تدريبات تأهيلية لوليد سليمان وحسام عاشور في الجيم

اكتفى وليد سليمان وحسام عاشور لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم على هامش مران الفريقالجماعي مساء اليوم الأربعاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافساتمسابقة الدوري الممتاز.
وفاز الأهلي وديا أمس على الاتصالات بهدف نظيف سجله وليد أزارو في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري وضربة البداية في مشوار دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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