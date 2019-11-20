فريق المنيا يهزم الناشئين بخماسية نظيفة ضمن استعداداته لمباراة ديروط

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عصر اليوم الأربعاء، مباراة ودية مع فريق الناشئين مواليد 99، ضمن خطة المدير الفني طارق السيد، لرفع مستوى اللاعبين، وإشراك جميع اللاعبين، ممن لم يشاركوا في المباريات الماضية، والوقوف على أفضل العناصر لاستكمال منافسات الدوري، ولقاء ديروط يوم الثلاثاء القادم.

وكان قد قرر المدير الفني، عقب لقاء الإعلاميين أمس الثلاثاء، إلغاء الإجازات، ومواصلة التدريبات سريعا، والتي بدأت

اليوم الأربعاء، بمباراة ودية مع فريق الناشئين، وأشرك خلالها اللاعبين، الذين لم يشاركوا بشكل أساسي، أو تم استبعادهم في لقاء أمس، وبدأ بتشكيل والذي ضم كل من.

عبد الكافي رجب ( حارس مرمى ) – أحمد رضا – محمد آدم – أيمن ناصر – سايكو – محمد شديد – بدوي عاشور – كامل

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أحمد – شعبان عبدالحميد – عمرو فيرون – وائل علي ، وفي الشوط الثاني قام باشراك الحارس ( عمرو خالد )، وحسام حسن، ومصطفى كازلوف، وداوودا.

وسجل أهداف الفريق الأول كل من، كامل أحمد، في الدقيقة 7، وبدوي عاشور، في الدقيقة 20 ، وعمرو فيرون ، في الدقيقة 30 ، وبدوي عاشور هدفا آخر، في الدقيقة 52 ، وأخيرا حسام حسن ، في الدقيقة 54 ، كما حضر المباراة، خالد فايز، عضو مجلس الإدارة، ود. يحيى كامل، مدير قطاع الناشئين لمتابعة الفريقين.