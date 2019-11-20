خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، عصر اليوم الأربعاء، مباراة ودية مع فريق الناشئين مواليد 99، ضمن خطة المدير الفني طارق السيد، لرفع مستوى اللاعبين، وإشراك جميع اللاعبين، ممن لم يشاركوا في المباريات الماضية، والوقوف على أفضل العناصر لاستكمال منافسات الدوري، ولقاء ديروط يوم الثلاثاء القادم.
وكان قد قرر المدير الفني، عقب لقاء الإعلاميين أمس الثلاثاء، إلغاء الإجازات، ومواصلة التدريبات سريعا، والتي بدأتاليوم الأربعاء، بمباراة ودية مع فريق الناشئين، وأشرك خلالها اللاعبين، الذين لم يشاركوا بشكل أساسي، أو تم استبعادهم في لقاء أمس، وبدأ بتشكيل والذي ضم كل من.
عبد الكافي رجب ( حارس مرمى ) – أحمد رضا – محمد آدم – أيمن ناصر – سايكو – محمد شديد – بدوي عاشور – كامل
وسجل أهداف الفريق الأول كل من، كامل أحمد، في الدقيقة 7، وبدوي عاشور، في الدقيقة 20 ، وعمرو فيرون ، في الدقيقة 30 ، وبدوي عاشور هدفا آخر، في الدقيقة 52 ، وأخيرا حسام حسن ، في الدقيقة 54 ، كما حضر المباراة، خالد فايز، عضو مجلس الإدارة، ود. يحيى كامل، مدير قطاع الناشئين لمتابعة الفريقين.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق المنيا يهزم الناشئين بخماسية نظيفة ضمن استعداداته لمباراة ديروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.