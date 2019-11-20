اخبار الرياضه

لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في التدريبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بعد

انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الممتاز.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في التدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا