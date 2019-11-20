لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في التدريبات

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بعدانتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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