لاعبو الأهلي الدوليين ينتظمون في التدريبات

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين في مران الفريق مساء اليوم الأربعاء بعد انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021. انتهاء معسكر المنتخب الوطني الأول الذي شهد خوض مباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2021. ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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