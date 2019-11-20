كيف تحجز نهائي كأس الأمم الإفريقيـة تحت 23 سنة من موقع تذكرتي؟

يواجه المنتخب المصري الأوليمبي نظيره الإيفواري في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والتي ستقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد غدًا الجمعة.

وكان المنتخب المصري قد فاز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في نصف النهائي أما "الأفيال" قد فازوا على كوت ديفوار بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعدما المباراة بالتعادل بهدفين لمثليهما.

لقت مباراة النهائي إقبالًا كبيرًا من جانب المشجعين المصريين بحيث يتم الحجز عبر شركة

"تذكرتي" عبر هذا

وقد حذرت شركة تذكرتي من أنها لن تسمح بحضور أي مشجع دون بطاقة المشجع والتذكرة مجتمعين، في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة المقرر إقامتها الجمعة المقبل.

عقب حجز التذكرة عبر الموقع يمكنك استلامها من الأماكن التالية:-

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النادي الأهلي، الزمالك، كايرو فيستيفال، سيتي ستارز، كارفور العبور، القرية الذكية،

في حالة نسيان البيانات القديمة للبطاقة المشجع "Fan ID"، لا تقوم بعمل بطاقة جديدة لكن نضغط على "نسيت رقم بطاقة المشجع" أو "نسيت كلمة السر"، وتقوم بإدخال الرقم القومي من أجل استعادة البيانات.

ما هي أسعار تذاكر النهائي؟

الدرجة الثالثة بـ 50 جنيهًا، الدرجة الثانية بـ 75 جنيهًا، أما الدرجة الأولى العلوية بـ 100 جنيه والدرجة الأولى بـ 200 جنيه والدرجة الأولى ممتاز بـ 300 جنيه أما كبار الزوار بـ 500 جنيه.