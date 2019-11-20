تعرف على نتائج الجولة الـ 5 بدورى القسم الثانى

انتهت منذ قليل مباريات الجولة ال 5 من دورى القسم الثانى الممتاذ ب المجموعة التالثة مجموعه بحري واسفرت اللقاءت عن تعادل فريقى دكرنس والمنصورة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ويخرج اولاد العم حبايب ويخرج اولاد العم حبايب وبنفس النتيجة انتهىى لقاء نادى غزل المحلة ونادى فاركو بهدف لكل منهما

وانتهت باقى اللقاءات بفوز فريق الرجاء على فريق مالية كفر الزيات بهدفين لهدف

وانتهى لقاء فريقى لاوليمبي ابوقير للاسمدة بفوز فريق الاولمبى بهدفين مقابل هدف لاابوقير للاسمدة

وحقق فريق دمنهور مفاجئة وفاز على فريق الحمام بثلاثة اهداف مقابل هدف

وفاز فريق بلدية المحلة على فريق بيلا بهدف دون رد مالية كفر الزيات بهدفين لهدفوانتهى لقاء فريقى لاوليمبي ابوقير للاسمدة بفوز فريق الاولمبى بهدفين مقابل هدف لاابوقير للاسمدةوحقق فريق دمنهور مفاجئة وفاز على فريق الحمام بثلاثة اهداف مقابل هدفوفاز فريق بلدية المحلة على فريق بيلا بهدف دون رد

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