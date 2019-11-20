عبدالعزيز محيلبة يفوز بذهبية أفريقيا للرماية ويتأهل للأولمبياد

أحرز عبد العزيز محيلبة، رامي المنتخب الوطني الميدالية الذهبية في منافسات الحفرة "تراب" ببطولة أفريقيا للرماية المقامة حاليا في الجزائر محققا 123/125 محطما الرقم الأفريقي. المقامة حاليا في الجزائر محققا 123/125 محطما الرقم الأفريقي. وبحصول محيلبة على ذهبية البطولة الأفريقية فقد حجز مقعده في أولمبياد طوكيو 2020، فيما حقق الرامي المصري أحمد قمر الميدالية الفضية في منافسات البطولة.

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