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مدرب الزمالك يمنح إسلام جابر راحة من مران اليوم

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حصل إسلام جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من مران اليوم

بسبب الإصابة بنزلة برد بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني للفريق.

وحضر اللاعب لمقر النادي واكتفى بمتابعة المران من أرض الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي في الجولة القادمة من الممتاز.

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